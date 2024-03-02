Утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Издание «Фонтанка» пишет, что местные жители слышали шум мотора, который мог быть звуком летящего БПЛА. Затем прозвучал взрыв.

Пострадал фасад дома номер 161 по Пискарёвскому проспекту (Красногвардейский район). «Фонтанка» уточняет, что повреждены окна и в соседних зданиях, например в доме номер 159.

Издание публикует видео с места событий, на котором можно заметить в небе яркую вспышку. На других записях видны обломки, валяющиеся на газоне, в доме выбиты стекла, выворочены рамы на втором, третьем и четвертом этажах.

SHOT пишет, что пострадавших нет, из здания эвакуировали около ста человек.

«Осторожно новости» отмечает, что недалеко от дома находится нефтебаза «Ручьи», которая предположительно могла быть целью атаки беспилотника. Судя по картам, между зданием и нефтебазой около километра