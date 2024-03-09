Украинские войска на протяжении почти двух лет не могут найти практическое применение словенским гибридным танкам М-55С, которые получили еще в 2022 году, — хотя по некоторым характеристикам они превосходят немецкие Leopard. Об этом пишет военный обозреватель делового журнала Forbes Дэвид Акс.

Автор статьи напоминает, что Словения обязалась передать Украине все свои старые танки М-55С — 28 четырехместных 36-тонных боевых машин — еще в апреле 2022 года. С тех пор прошло почти два года, но ВСУ до сих пор «пытаются найти место» для этой техники, которая сочетает в себе корпуса и башни советских танков Т-55 1950-х годов с современными израильскими системами управления огнем и британскими орудиями L7 калибра 105 мм.

Дэвид Акс называет М-55С «неплохим танком», утверждая, что по системе управления огнем он «превосходит большинство российских танков», а по броне, толщина которой составляет 200 мм, — танки Leopard 1A5 немецкого производства. «Но М-55С — странный танк», — добавляет обозреватель Forbes.

ВСУ по-прежнему ищут варианты, как расширить свой танковый корпус за счет словенских танков, говорится в статье. После доставки из них сформировали один батальон в составе новой 47-й механизированной бригады. Экипажи тренировались с инструкторами НАТО на протяжении всей осени 2022 года и зимы 2023-го, но накануне контрнаступления бригада была модернизирована — получила 21 танк Leopard 2A6 немецкого производства.

«Осиротевшие» словенские М-55С были переданы «менее приоритетной бригаде — очевидно, 67-й механизированной», пишет Акс. По его словам, «пока 47-я бригада и остальные части контрнаступательного корпуса несли большие потери в людях и технике, 67-я бригада удерживала оборону в районе Кременной и в конечном итоге потеряла один М-55С».

После провала контрнаступления командование ВСУ снова пытается перераспределить словенские танки, пишет Forbes, ссылаясь на фото, опубликованные порталом Militaryland. По мнению Дэвида Акса, М-55С переданы новой 5-й танковой бригаде, которая несколько месяцев тренировалась в Кривом Роге и является «одной из немногих исправных бригад, которые украинская армия все еще имеет в резерве».

Обозреватель Forbes отметил, что эта бригада также имеет в своем распоряжении 40-тонные четырехместные танки Leopard 1A5, которые Украина постепенно получает от датско-голландско-германского консорциума. Эти боевые машины оснащены теми же пушками L7, которые стоят на М-55С.

«Не думайте о 5-й танковой бригаде как о смешанной бригаде из одного батальона М-55С и двух батальонов Leopard 1A5. Думайте о ней как о бригаде с тремя батальонами мобильных орудий L7, стреляющих одними и теми же боеприпасами», — подытожил Дэвид Акс.