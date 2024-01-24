Американские власти рассматривают вопрос о полном выводе своих войск с территории Сирии. Как пишет журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и Госдепартаменте, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако, по словам собеседников издания, Белый дом больше не заинтересован в продлении миссии.

Источники FP рассказали, что «Белый дом больше не инвестирует в поддержание миссии, которую он считает нецелесообразной» на фоне пересмотра администрацией Байдена военной политики США в регионе после нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Как отмечает издание, возможный вывод американских войск из Сирии “спровоцирует хаос и стремительный всплеск террористических угроз”, и станет, в частности, «подарком» для «Исламского государства»* (ИГ*). Несмотря на значительное ослабление, группировка якобы готова к возрождению в Сирии, если у нее появится такая возможность.

По данным издания, в Сирии на местах находится около 900 американских военнослужащих и США играют важную роль в сдерживании ИГ* на северо-востоке страны, работая вместе с Сирийскими демократическими силами (SDF).

Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя РИА Новости информацию Foreign Policy о том, что США якобы рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии, назвал эти сведения недостоверными.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев утром 24 января заявил журналистам, что Москва пока не видит намерения Вашингтона вывести свой военный контингент из Сирии.

«Ситуация сейчас там осложнилась, американцы несут достаточно ощутимые потери, но продолжают там оставаться на своем достаточно большом количестве баз на северо-востоке Сирии и в районе Эт-Танф на юге», — сказал он.

При этом, добавил Лаврентьев, в администрации США еще могут осознать, что сохранение американских баз в арабской республике не является для них приоритетом и не принесет никакой пользы.

*признано террористическим и запрещено в России