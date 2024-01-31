США и Германия закулисно сопротивляются вступлению Украины в НАТО, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на несколько бывших и действующих чиновников.

Украина и ее самые активные сторонники среди членов НАТО, включая Польшу и страны Балтии, настаивают на приглашении Киева в альянс на предстоящем крупном саммите в Вашингтоне. Однако другие западные представители блока, особенно США и Германия, считают, что начинать процесс принятия Украины еще слишком рано, пишет издание.

Чиновники обеих стран официально подчеркивают, что Украина должна вступить в НАТО в конечном итоге, но в ближайшее время нужно сосредоточиться на продолжении поставок Украине оружия.

По утверждению FP, в Вашингтоне и Брюсселе разворачиваются «ожесточенные закулисные дебаты» по этому поводу. Некоторые европейские чиновники считают, что только членство Украины в НАТО поможет закончить военные действия. Однако слишком быстрый прием Украины в альянс может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией, отмечает издание.

По данным FP, вопрос о членстве Украины в НАТО является главным пунктом повестки дня генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который c 27 января по 1 февраля находится с рабочим визитом в США.

29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО остаются открытыми, в том числе для Украины, и отметил, что она «станет членом» блока. 30 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о создании рабочей группы для продвижения членства Киева в НАТО. В состав группы, помимо Ермака, вошли бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-лидер Польши Александр Квасьневский, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и другие политики.

Группа намерена работать со странами-членами НАТО, экспертной и политической средой, «чтобы построить атмосферу, которая помогла бы» продвижению Украины на пути к полноценному членству в НАТО, сообщил Ермак.

Частью этого процесса Ермак назвал подписание двусторонних соглашений со странами, подписавшими в 2023 году вильнюсскую декларацию G7 о поддержке Украины в сфере безопасности. В этот список входят более 30 государств.