Люди, практикующие БДСМ, чаще устанавливают безопасные связи и демонстрируют меньший уровень невротизма. К такому выводу пришли испанские психологи, опубликовавшие исследование в журнале Journal of Homosexuality.

Несмотря на то, что БДСМ больше не считаются расстройством в западных руководствах по диагностике психических расстройств, в научной литературе и обществе любители подобных сексуальных практик до сих пор стигматизируются. Иногда БДСМ считают признаком психопатологических процессов, а людей, практикующих БДСМ — жертвами раннего насилия, формирующими небезопасные привязанности.

Ученые из нескольких университетов Испании провели масштабное исследование, чтобы выявить истинное влияние БДСМ на здоровье, благополучие людей и их отношения с учетом таких факторов, как сексуальная ориентация, гендерная идентичность и опыт БДСМ-практик.

В исследовании приняли участие 1884 жителя Испании от 18 до 68 лет, 60% которых практикуют БДСМ, 40% — нет. 58% назвали себя цисгендерными женщинами, 35% мужчинами, 6% — трансгендерными персонами, более половины причислили себя к сообществу ЛГБТ*. Все участники заполнили опросники, оценивающие их личностные данные, типы привязанности к партнеру, степень чувствительности к отказу, субъективную оценку благополучия. Они также описали свою вовлеченность в БДСМ-практики, указали предпочитаемые роли, рассказали, как часто практикуют БДСМ.

Анализ анкет показал, что практикующие БДСМ люди чаще формируют безопасные привязанности, особенно это касается тех, кто относит себя к доминирующим. Они же продемонстрировали в среднем более высокий уровень осознанности в отношениях, открытости новому опыту, меньшую степень невротизма и чувствительности к отказу — качества, часто связываемые с эмоциональной стабильностью и эффективностью межличностного взаимодействия.

Доминанты, особенно женщины, проявили более высокий уровень экстравертности и благополучия. Сабмиссивы и свитчи (предпочитающие смену ролей) по этим показателям оказались между доминантами и людьми, не практикующими БДСМ. «Несмотря на устоявшуюся стигматизацию БДСМ-сообщества, наши результаты показали контрастирующую картину, которая отделяет БДСМ от исторических ассоциаций с психопатологией, проблемами с привязанностью и связанными вопросами», — говорится в исследовании.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны