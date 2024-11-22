Верховный суд России признал террористическими организациями «Форум свободных государств постРоссии»* и 172 его структурных подразделения. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, «Форум»* и его структурные подразделения признаны террористическими организациями по иску генпрокурора России Игоря Краснова.

В ГП утверждают, что «Форум свободных государств постРоссии»*, который базируется в Польше, объединил «так называемых лидеров национал-сепаратистских движений, скрывающихся за границей». Они поставили перед собой цель разделить Россию «на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран», сказано в заявлении.

«Форум» призывает к участию в боевых действиях на стороне Украины, а также к «совершению терактов и диверсий» и «содействию террористической деятельности», добавили в Генпрокуратуре.

В марте 2023 года ГП признала «Форум свободных народов ПостРоссии» нежелательной организацией. Тогда ведомство отмечало, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России, а ее руководители — иностранные граждане, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, — «призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами».

Помимо того, организация размещает в интернете «недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции», утверждали в Генпрокуратуре. В связи с этим Роскомнадзор по требованию надзорного ведомства ограничил доступ к сайту «Форума».

* признан в России нежелательной организацией