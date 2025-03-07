Среди контента, который Пентагон распорядился удалить со своих ресурсов в рамках борьбы с политикой разнообразия, инклюзивности и равенства, оказались снимки атаковавшего Хиросиму бомбардировщика B-29 Enola Gay, героя Второй мировой войны и военного инженера с фамилией Гей. Об этом сообщает Associated Press, ознакомившийся с перечнем фото, отмеченных для удаления.

По данным AP, всего в базе данных, подлинность которой подтвердили американские чиновники, оказалось более 26 тыс. изображений, но их итоговое число может быть намного больше. Один из собеседников агентства заявил, что чистка может затронуть до 100 тыс. изображений и постов.

Некоторые фотографии были помечены для удаления просто потому, что в названии файла присутствовало слово «гей», предполагает AP. В их числе оказалось изображение бомбардировщика B-29 Enola Gay, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму в 1945 году. Пилот Пол Тиббетс назвал так самолет в честь своей матери Энолы Гей Тиббетс.

По данным агентства, под чистку также попали фотографии проекта Корпуса инженеров Армии США по углублению дна в Калифорнии, так как фамилия одного из запечатленных на снимке инженеров — Гей. Кроме того, AP обнаружило в перечне к удалению фотографии биологов Армейского корпуса, которые фиксировали показатели рыбного промысла: в описании снимков были указаны вес рыбы, ее размер и пол особи.

В базе оказались фото первых чернокожих военных пилотов США, которые служили в отдельном подразделении во Вторую мировую войну, снимок рядового Гарольда Гонсалвеса, погибшего во время битвы за Окинаву и посмертно награжденного медалью Почета, а также упоминания о первых женщинах — морских пехотинцах. Кроме того, удалению подлежат посты с упоминанием памятных месяцев, посвященных чернокожим, испаноязычным людям и женщинам.

Пентагон приказал удалить со своих сайтов контент с пропагандой многообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в рамках исполнения указа президента США Дональда Трампа «О прекращении радикальных и расточительных правительственных программ и преференций DEI». Трамп называл их дискриминационными и расистскими.

Проекты DEI были нацелены на то, чтобы сделать государственные институты и учреждения более доступными для лиц разного происхождения и социальной идентичности, а состав коллективов более разнообразным с точки зрения расы, пола и сексуальной ориентации.