Конфисковав виллу бизнесмена Артура Очеретного, которого СМИ называют мужем экс-супруги президента России Людмилы Путиной, французские власти нарушили частное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков. Что пишут о вилле, ее владельце и причинах конфискации — в материале RTVI.

По словам Пескова, такими действиями французские власти своими же руками подрывают основы собственной правовой системы, поскольку любое посягательство на частную собственность априори является незаконным, и российская сторона неоднократно об этом заявляла. При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан за рубежом, — это «не совсем прерогатива» Кремля.

Между тем, как пишет французская газета Le Monde, аналогичным образом была конфискована и парижская квартира, которой через агентство недвижимости якобы владеет бывшая жена самого Пескова. В обоих случаях следствие усмотрело несоответствие между имеющимися сведениями о доходах собственников и стоимостью принадлежащих им объектов.

Издание Сhallenges, первым написавшее о конфискации виллы, утверждает, что «под ударом» также находится французская недвижимость «близких к Кремлю» бизнесменов — таких как Геннадий Тимченко, братья Ротенберги и Сергей Тони, сын топ-менеджера РЖД Олега Тони.

Что известно о расследовании

О конфискации виллы Rêverie (она же Souzanna), которая находится неподалеку от Биаррица в городе Англет, первым сообщило французское издание Сhallenges. Оно пишет, что этот объект недвижимости был отчужден у собственника еще 6 декабря 2023 года в рамках расследования, которое проводит Центральное управление по борьбе с серьезными финансовыми правонарушениями (OCRGDF) под эгидой Junalco (подразделения парижской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью).

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в прокуратуре, на данный момент никто не был привлечен к ответственности по указанному делу.

Сведения о конфискации виллы подтверждает газета Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру. Там изданию сообщили, что Rêverie фигурирует в «предварительном расследовании», начатом в сентябре 2022 года и «связанном с отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах».

Газета напоминает, что через два дня после начала российской военной операции на Украине вилла стала объектом вандализма: на ее стенах появились «антипутинские граффити», в том числе надписи на украинском языке.

Сhallenges указывает, что владельцем «совершенно пустого здания» является российский бизнесмен Артур Очеретный, которого СМИ называют предполагаемым новым мужем бывшей жены Владимира Путина. По данным Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), вилла общей площадью 5 тыс. кв. м была куплена в декабре 2013 года за 5,4 млн евро.

OCCRP сообщает, что в феврале 2015 года новые владельцы виллы подали в администрацию Англета запрос на ее масштабную реконструкцию, и через три месяца он был одобрен, после чего особняк надолго оброс строительными лесами. Журналисты пытались получить у автора проекта реконструкции Люка Вешера информацию о собственнике, но он заявил, что общается с заказчиком через юристов. О работах архитектор сказал, что планируется «сохранить дух особняка, сделав его более комфортным для проживания».

По информации Le Monde, следователей заинтересовало происхождение 9 млн евро, потраченных на покупку виллы и ее реконструкцию. По словам источника газеты, такая сумма «непропорциональна известным ресурсам» господина Очеретного: известно лишь, что деньги поступили со счетов в российских банках. В ходе расследования были проведены обыски на вилле и в офисе агентства недвижимости, через которое она приобреталась.

Древнегреческий храм с бильярдной

Вилла Rêverie (фр. «Мечтательность») была построена англо-бельгийским финансистом Альфредом Левенштейном к 1927 году в элитном районе Chiberta Golf. Изначально она называлась Souzanna в честь оплатившей строительство вдовы лондонского банкира. Особняк в стиле ар-деко похож на древнегреческий храм — в том числе благодаря перистилю (внутреннему двору, окруженному колоннадой) и изогнутому фронтону над крыльцом, украшенному барельефом работы братьев Жана и Жоэля Мартелей, известных скульпторов начала XX века.

В 2013 году французский каталог недвижимости Le Figaro Properties публиковал рекламное объявление с фотографиями виллы и описанием деталей интерьера — мраморных полов и оригинальных люстр; там также было написано, что полукруглое крыльцо здания украшает барельеф французских скульпторов Жана и Жоэля Мартелей. В доме есть четыре спальни, столовая с выходом на террасу и бильярдная, а вокруг него простирается обширный частный парк с открытым бассейном и музыкальным павильоном. Сотрудник городской администрации Англета называл виллу «очень особенной».

В каталоге The Figaro Properties говорилось, что стоимость виллы составляет от 6 до 7 млн евро. При этом, согласно кадастровой оценке в документах на Rêverie, она стоит менее 5,4 млн евро.

Район Англета, где стоит Rêverie, расположен в 300 метрах от пляжа Дюна в окружении полей для гольфа и, как пишет OCCRP, является «одним из тех мест, куда состоятельные люди приезжают проводить старость».

В опубликованном на сайте OCCRP материале утверждалось, что в том же районе Англета, известном своими пляжами, сосновыми лесами и мягким средиземноморским климатом, находится вилла мужа Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют предполагаемой дочерью президента России.

Живущий по соседству пенсионер по имени Бернар рассказал расследователям, что вилла «с незапамятных времен принадлежала французской семье, но они туда почти не ездили и в конце концов продали». Покупателем он назвал «бывшую жену Путина», добавив, что «это всем известно» и «все так говорят».

Парижская квартира бывшей жены Пескова

Le Monde пишет, что в декабре 2023 года в рамках расследования Службы судебных финансовых расследований (СФР) по подозрению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах был арестован еще один объект недвижимости — квартира в 16-м округе Парижа, известном своим элитным жильем.

В документах СФР, по данным издания, фигурирует Екатерина Солоцинская — бывшая супруга Дмитрия Пескова: до марта 2022 года она якобы владела 75% акций риелторской компании «Сириус», которой принадлежала конфискованная квартира. Остальные акции, пишет Le Monde, находились в собственности у дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой, которая продала их на следующий день после начала военной операции.

«По данным судебного источника, на сегодняшний день нет никакой связи между судебным следствием и представителем Кремля. Однако арест квартиры мотивировался многими факторами, в том числе несоответствием уровня жизни госпожи Солоцинской и ее официальной деятельностью», — поясняет французская газета.

Ее источник утверждает, что в договоре купли-продажи квартиры от 2016 года Солоцинская указана как безработная, а «происхождение средств кажется неопределенным». Со ссылкой на документы о регистрации, полученные Le Monde, часть покупки была профинансирована за счет кредита на 470 тыс. евро от российского банка ВТБ. Газета пишет и о предполагаемом участии Сбербанка в финансировании сделки.

О том, что Песков якобы купил бывшей жене квартиру в элитном районе Парижа, СМИ писали в 2017 году со ссылкой на расследование команды ныне покойного оппозиционера Алексея Навального. Авторы утверждали, что нашли фото квартиры с геотегом «авеню Виктора Гюго» и комментарием о «новоселье в Париже» в Instagram* Солоцинской, который она сразу же после этого закрыла. Сам Песков, комментируя эти публикации, называл их клеветой, не соответствующей действительности.

Между тем, расследование о квартире предположительно стало причиной ухода Солоцинской с поста руководителя Россотрудничества во Франции. В феврале 2018 года она выложила в Instagram* фото заявления об увольнении по собственному желанию, но потом удалила пост. «Би-би-си» утверждала, что проверка Российского центра науки и культуры в Париже, проведенная Счетной палатой, якобы выявила у Солоцинской два незадекларированных бизнеса, включая ту самую риелторскую компанию «Сириус», на которую, как сейчас пишет le Monde, была оформлена парижская квартира.

* Деятельность Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена