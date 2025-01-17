Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в «агрессивных действиях» по отношению к своему самолету-разведчику Atlantique 2, на который во время полета в рамках миссии НАТО был наведен радар российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Глава военного ведомства опубликовал соответствующее заявление в социальной сети X (ранее Twitter).

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России. Он патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — написал министр.

Он также назвал подобные «агрессивные действия» со стороны России неприемлемыми.

«Наши войска будут продолжать защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских пространствах», — добавил Лекорню.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что появление разведывательного самолета над Балтийским морем вызывает вопросы, так как Россия и Франция не объявляли друг другу войну.

«У меня простой вопрос: а что там делал французский самолет? Там, по-моему, до Франции далековато от Балтийского моря. Все разговоры про то, что Франция — член НАТО или член Евросоюза — это в пользу бедных. Есть государство Франция. У этого государства есть свой флот, свои воздушные силы. Франция вроде бы не объявляла России войну, и мы не объявляли войну Франции. Что они там делают?» — сказал сенатор.

Он также порекомендовал Франции не совершать полетов над Балтийским морем во избежание излишнего напряжения в отношениях с Россией.

«Появление подобных летающих лабораторий — это знак того, что в отношении нашей страны на фоне того словесного потока антироссийского, который исходит из Елисейского дворца, других мыслей-то нет, что что-то задумывается против нас», — пояснил Климов.

Сенатор также напомнил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон периодически делает заявления о возможной отправке «оккупационных войск» против России на территории Украины.

«И вдруг появляется их самолет-разведчик. Как это оценивать?» — задался вопросом он.

Климов также отметил, что Франция является ядерной державой и посоветовал французам «не жаловаться» на пристальное внимание к летающим военным объектам.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии Baltic Sentry с целью обеспечения защиты Балтийского моря 14 января в ходе встречи с лидерами стран альянса в Хельсинки. По его словам, целью миссии является защита подводной инфраструктуры стран-участниц НАТО. С инициативой усиления военного контроля в Балтийском море выступила польская сторона, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

В конце декабря Рютте сообщил в соцсети X о планах усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии на фоне повреждения линии электропередачи между странами Estlink 2.