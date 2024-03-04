Депутаты обеих палат французского парламента — Сената и Национального собрания — приняли поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Таким образом, Франция стала первой в мире страной, где право на прерывание беременности напрямую гарантируется Основным законом, передает телеканал BFMTV.

За внесение изменений высказались 780 парламентариев, против — 72 депутата. Для того, чтобы поправка была принята, необходимо было, чтобы за нее проголосовали не менее 512 человек. Результаты голосования, которые озвучила председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, в зале встретили аплодисментами, продолжавшимися несколько минут.

Новый параграф дополнит статью 34 французской конституции. До этого поправки в основополагающий документ страны, принятый в 1958 году, последний раз вносили в 2008 году.

«Законопроект направлен на закрепление в Конституции 1958 года свободы женщин прибегать к добровольному прерыванию беременности (аборту). Речь идет о подтверждении ее фундаментального характера во Франции. Право на аборт в настоящее время ущемляется в ряде зарубежных стран, в том числе в США и даже в европейских государствах», — говорится в обосновании принятия документа на сайте французского правительства.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который стал инициатором такой реформы, написал в своем аккаунте в соцсети Х, что подобное решение — это «французская гордость, универсальное послание». Он отметил, что церемония утверждения поправок в закон состоится 8 марта, «в Международный день прав женщин».

Также приветствовал инициативу премьер-министр страны Габриэль Атталь. Он обратил внимание на то, что свободное право на аборты в мире «остается в опасности», а потому Париж совершил «шаг, который войдет в историю».