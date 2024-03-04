Депутаты обеих палат французского парламента — Сената и Национального собрания — приняли поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Таким образом, Франция стала первой в мире страной, где право на прерывание беременности напрямую гарантируется Основным законом, передает телеканал BFMTV.
За внесение изменений высказались 780 парламентариев, против — 72 депутата. Для того, чтобы поправка была принята, необходимо было, чтобы за нее проголосовали не менее 512 человек. Результаты голосования, которые озвучила председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, в зале встретили аплодисментами, продолжавшимися несколько минут.
Новый параграф дополнит статью 34 французской конституции. До этого поправки в основополагающий документ страны, принятый в 1958 году, последний раз вносили в 2008 году.
«Законопроект направлен на закрепление в Конституции 1958 года свободы женщин прибегать к добровольному прерыванию беременности (аборту). Речь идет о подтверждении ее фундаментального характера во Франции. Право на аборт в настоящее время ущемляется в ряде зарубежных стран, в том числе в США и даже в европейских государствах», — говорится в обосновании принятия документа на сайте французского правительства.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который стал инициатором такой реформы, написал в своем аккаунте в соцсети Х, что подобное решение — это «французская гордость, универсальное послание». Он отметил, что церемония утверждения поправок в закон состоится 8 марта, «в Международный день прав женщин».
Также приветствовал инициативу премьер-министр страны Габриэль Атталь. Он обратил внимание на то, что свободное право на аборты в мире «остается в опасности», а потому Париж совершил «шаг, который войдет в историю».
- Аборты во Франции были легализованы в 1975 году. С тех пор в стране приняли несколько законов, направленных на улучшение условий проведения абортов, в частности, на защиту здоровья и анонимности женщин, а также на облегчение финансового бремени, связанного с этой процедурой. Опрос общественного мнения, проведенный в 2023 году, показал, что 89% респондентов хотели бы, чтобы права на аборт были лучше защищены конституцией.
- В марте 2023 года Макрон пообещал, что правительство подготовит законопроект о закреплении права на аборт в конституцию. Поводом для создания документа стали выступления активистов во Франции после решения Верховного суда США в 2022 году отменить постановление о праве на аборт в стране от 1973 года. В результате штаты получили право самостоятельно принимать решения о запрете женщинам прерывать беременность.
- Критики поправки сходятся в том, что она носит скорее символический характер. Спор вокруг реформы идет о том, является ли аборт вопросом конституции. Критики заявляют, что поправкой президент Макрон хочет завоевать голоса левых избирателей перед выборами.
- Президент Франции отмечал, что закрепление пункта об абортах в конституции страны станет «гарантией того, что ничто и никогда не сможет ограничить или отменить это право у женщин».