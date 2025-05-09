Французское правительство намерено направить средства, полученные от замороженных российских активов, на обеспечение технического обслуживания и ремонт артиллерийских установок Caesar, переданных украинской армии. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро во время своего визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, передает France-Presse (AFP).

По словам Барро, соответствующие работы будут осуществляться при посредничестве оборонного концерна KNDS — франко-германского предприятия, которое специализируется на поставках военной техники и вооружений.

«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине», — сказал министр.

По имеющимся данным, Франция предоставила Украине около 60 артиллерийских систем Caesar. Каждая из этих самоходных гаубиц может производить до шести высокоточных выстрелов в минуту, поражая цели на расстоянии до 40 километров.

Соглашение о создании на Украине производственного филиала KNDS президент Владимир Зеленский подписал с концерном в июне 2024 года.

С момента начала военной операции на Украине Евросоюз и государства «Большой семерки» приняли решение о блокировке почти половины российских валютных резервов, что составляет приблизительно €300 млрд. Значительная часть этих активов, превышающая €200 млрд, сосредоточена в странах ЕС, преимущественно на счетах Euroclear, бельгийской расчетно-клиринговой системы, являющейся одной из крупнейших в мире.

МИД России неоднократно критиковал блокировку российских активов в европейских странах, отмечая, что Евросоюз стремится завладеть не только деньгами, принадлежащими частным лицам, но и суверенными активами страны. Глава ведомства Сергей Лавров сообщал о готовности России принять ответные меры в случае изъятия западными государствами замороженных российских активов. В частности, он отмечал, что у Москвы также имеются рычаги воздействия, включая возможность удержания средств, которые западные страны разместили на территории России.