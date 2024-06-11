Два гражданина Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме.

«Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, второй француз не смог сам помочь своему товарищу и побежал обратно к трассе.

«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — отметил источник на космодроме.

«112» уточнил, что 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета прибыли из Парижа в Алма-Аты несколько дней назад. По данным телеграм-канала, их целью был космодром и «Буран». Мужчины решили добираться до запретной зоны пешком по степи.

«У Анджело несколько раз шла кровь из носа, в конце концов он упал без сознания. Николас рванул к ближайшей дороге — трассе «Самара — Чимкент», остановил казахских полицейских, но не смог объяснить, что друг умирает. Те отвезли интуриста на КПП-1 космодрома и уже наши сотрудники полиции бросились на поиски пострадавшего», — пишет «112».

По данным канала, когда Анджело обнаружили — он был уже мертв. Следов насильственной смерти на теле не найдено, предварительно, сердце мужчины не выдержало на такой жаре. Проводится проверка.

Космодром расположен между городом Казалинском и поселком Жосалы, вблизи поселка Тюратам. На сайте администрации города Байконур сказано, что лето там сухое и жаркое. Температура воздуха днем +25-30 градусов (максимальная +40-43 градуса). Ночью температура опускается до +15-18 градусов. Поверхность почвы в жаркие дни прогревается до +60 градусов.

Байконур не первый раз становится объектом притяжения туристов-экстремалов. В 2022 году бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о задержании подданного Великобритании и гражданки Беларуси около стартовой площадки №112, где находится второй летный экземпляр советского космолета «Буран».