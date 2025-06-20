Криптовалютный бум продолжает захватывать финансовый мир, и Freedom Finance не остается в стороне. Компания готовится к масштабному обновлению своего флагманского приложения Freedom SuperApp, которое получит долгожданный функционал криптоторговли. Основатель холдинга Тимур Турлов лично представил эти амбициозные планы во время онлайн-презентации годового отчета на YouTube-канале Freedom Broker Kazakhstan.

Партнерство с Binance Kazakhstan открывает новые горизонты для развития криптоиндустрии в регионе. После регистрации в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) компании удалось реализовать инновационный сервис — фиатный шлюз, который позволяет легко конвертировать традиционные валюты в криптоактивы и обратно.

Регуляторное одобрение стало важным шагом в развитии направления. Получение лицензии МФЦА на проведение криптовалютных операций компанией Freedom Finance Global не только подтверждает высокий уровень доверия со стороны регулятора, но и открывает широкие возможности для развития цифровых активов в регионе.

Финансовые рекорды и лидерство

Годовой отчет Freedom Finance показывает сильные результаты. За фискальный 2025 год (с апреля 2024 по март 2025) выручка холдинга достигла 2,1 млрд долларов, показав рост на 23%. Чистая прибыль составила 84,5 млн долларов, а совокупные активы увеличились до 9,9 млрд долларов, демонстрируя уверенный рост на 19%.

Комиссионные доходы холдинга также показали положительную динамику, увеличившись с 440,3 до 505 млн долларов (+15%). Это напрямую связано со стабильным ростом клиентской базы и повышением активности розничных инвесторов.

Рыночная капитализация Freedom Finance достигла отметки в 10 млрд долларов, что позволило холдингу занять лидирующие позиции, обойдя даже «Казатомпром». Состояние основателя компании Тимура Турлова оценивается в 7,2 млрд долларов.

Инновации в банковской сфере

Год назад компания совершила настоящий прорыв, запустив два инновационных продукта: современное мобильное приложение Freedom SuperApp и уникальную систему лояльности с инвестиционным кешбэком в форме собственной валюты Freedom Bank.

Валюта Freedom Bank — это биржевая нота (ETN), привязанная к акциям Freedom Holding Corp. (FRHC), которые торгуются на казахстанских биржах AIX и KASE. Специальный фонд Freedom Fractual SPC приобретает акции FRHC, дробит их на 10 тысяч частей и выпускает ETN, делая инвестиции в акции холдинга доступными для массового инвестора.

Демократизация инвестиций стала главной целью разработчиков. Если в марте 2024 года стоимость одной единицы валюты составляла всего 0,07 центов (около 3 тенге), то спустя год курс достиг 1,4 цента США (примерно 7,5 тенге).

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами инновационного финансового продукта, клиентам «Фридом Финанс» достаточно открыть мультивалютную карту и установить мобильное приложение Freedom SuperApp. Валюта работает как обычный платежный инструмент, а держатели карт получают возможность пассивного дохода через систему лояльности банка.

Будущее компании

Стратегическое видение Freedom Finance направлено на дальнейшее развитие инновационных финансовых продуктов. Компания активно развивает экосистему цифровых финансовых услуг, делая акцент на доступности и инновационности предлагаемых решений.

Интеграция криптотрейдинга в экосистему Freedom SuperApp — это логичное продолжение стратегии развития холдинга. Компания стремится создать комплексную платформу финансовых услуг нового поколения, которая расширит возможности клиентов и укрепит позиции компании на рынке цифровых активов.