В апреле 2025 года сервис по покупке авиабилетов Aviata официально сменил название на Freedom Travel. Этот шаг стал очередным этапом в интеграции лайфстайл-компаний в единую цифровую экосистему холдинга Freedom Holding Corp.

Пользователям Aviata не нужно переустанавливать приложение или беспокоиться за сохранность данных — обновление произошло автоматически, сайт перенаправляет на новый домен, а личные кабинеты, история бронирований и билеты остались без изменений. Но главное — Freedom Travel теперь предоставляет дополнительные преимущества: кешбэк до 14% на авиабилеты и до 17% — на ж/д билеты, бесплатный роуминг за границей, страховку и круглосуточную поддержку.

«Ребрендинг — это не просто смена названия. Это новая веха в развитии нашей экосистемы, где мы стремимся предоставить максимальную свободу передвижения, инвестиций и возможностей для клиентов», — прокомментировал Тимур Турлов, основатель и глава Freedom Holding.

Покупка во время пандемии: ставка на будущее

Лайфстайл-направление холдинга начало активно развиваться с 2021 года. Одним из первых и самых обсуждаемых приобретений стал сервис Ticketon, занимающийся продажей билетов на концерты, кино и культурные мероприятия. Сделка была заключена в разгар пандемии, когда ивент-индустрия находилась на паузе. Компания обошлась Freedom всего в $4 млн, и многие в тот момент сомневались в целесообразности такого шага.

Однако ставка Тимура Турлова на будущее оказалась выигрышной. Уже к 2024 году Freedom Ticketon вышел в прибыль и стал важной частью экосистемы. Сам Тимур Турлов говорит об этом так: «Многие считали это безумием, но мы верили в восстановление отрасли и в силу синергии. Именно риск часто становится точкой роста».

ChocoTravel: укрепление авиационного направления

Вместе с Aviata в апреле 2023 году был куплен и ChocoTravel — один из старейших в Казахстане сервисов по продаже авиабилетов. Обе компании вошли в состав Freedom Holding Corp., а ChocoTravel стал важной частью Freedom Travel — теперь это объединённый авиационный кластер, созданный на базе двух сильных брендов.

Интеграция ChocoTravel усилила позиции холдинга в сфере туризма. Благодаря объединению клиентских баз, расширению маршрутов и усиленной маркетинговой поддержке, Freedom Travel стал крупнейшей туристической платформой экосистемы.

Покупка ChocoTravel и Aviata — это не просто инвестиции «Фридома» в туризм, а стратегический шаг по формированию базы лояльных, платёжеспособных клиентов. «Aviata — это база порядка 2 млн часто летающих пассажиров. А ChocoTravel добавляет к ней ещё сотни тысяч активных пользователей. Конечно, банк заинтересован в этой аудитории», — объяснял Тимур Турлов.

Интеграция позволила предложить этим клиентам кешбэк и бонусы за оплату картами Freedom Bank, что не только усилило узнаваемость бренда, но и открыло путь к продаже более сложных финансовых продуктов. Туризм стал каналом входа в экосистему, где даже покупка билета превращается в первую инвестицию.

Freedom Mobile: цифровые устройства в экосистеме

В лайфстайл-сегмент также входит Freedom Mobile — один из заметных игроков в сфере продажи смартфонов, аксессуаров и мобильных устройств. Компания давно известна в Казахстане и в экосистеме Freedom используется как инструмент продвижения цифровых сервисов, включая банковские продукты и SuperApp. Через неё клиенты получают доступ к льготным условиям при покупке техники и интеграции с другими сервисами холдинга.

Arbuz.kz — фуд-маркет и повседневная синергия

Отдельное внимание стоит уделить Arbuz.kz — крупнейшему маркетплейсу продуктов и товаров повседневного спроса. Интеграция фуд-маркета с высокой узнаваемостью с банком Freedom и приложением SuperApp привела к впечатляющим результатам: за 20 недель доля оплат через карты Freedom выросла с менее чем 1% до 65%. А клиенты, начавшие с покупок продуктов, позже стали чаще использовать другие сервисы — в том числе Freedom Travel.

«Синергия «Арбуза» и банка оказалась мощнейшим магнитом. Мы быстро начали формировать привычку использовать карты Freedom, а взамен получили высокий ретеншн (возврат клиентов за повторным покупками — прим. ред.) для e-commerce-сервиса. Это настоящая экосистема в действии», — отмечает Тимур Турлов.

Freedom Media — локальный Netflix

В состав экосистемы входит и Freedom Media — медиаплатформа, развиваемая под крылом Freedom Telecom, телекоммуникационного направления холдинга. Freedom Telecom появился в 2023 году и отвечает за развитие сетевой инфраструктуры, Wi-Fi-сервисов и цифровой связи. Медиаплатформа стартовала в 2024 году и планирует стать чем-то наподобие казахстанского аналога Netflix.

Freedom Media предлагает казахстанским пользователям доступ к фильмам, сериалам и образовательному контенту, включая оригинальные проекты. Платформа строит собственную библиотеку и делает ставку на локальное производство. За пять лет в проект планируется инвестировать $54 млн с выходом на прибыль к 2026 году.

«Мы хотим создавать истории, в которых казахстанцы узнают себя — и которые будут интересны далеко за пределами страны», — говорит Тимур Турлов.

SuperApp и валюта Freedom

Сердцем всей экосистемы становится Freedom SuperApp — единое цифровое пространство, объединяющее банк, брокера, страхование, связь, медиасервисы и лайфстайл-платформы. В том числе: Arbuz.kz, Ticketon, Freedom Travel и другие.

Пользователь может управлять всеми своими сервисами — от активов и кредитов до билетов и кешбэков — в одном месте. Кешбэк начисляется в валюте Freedom — это, по сути, мини-инвестиция с каждой покупки. Самое главное о том, что такое валюта Freedom:

10 000 монет Freedom = 1 акция FRHC.

Стоимость валюты растет вместе с акциями, которые торгуются на бирже NASDAQ.

Отсутствие налогов на прирост капитала.

Связь с супераппом: пользователи могут копить и инвестировать автоматически.

«Кэшбэк в валюте Freedom — это тренировка регулярных инвестиций. Ты ежедневно инвестируешь по чуть-чуть и становишься совладельцем компании. Если растут акции — растут и твои накопления в валюте Freedom, при этом ее легко можно потратить на нужное в любой момент», — объясняет Турлов.

Зачем экосистеме Freedom лайфстайл-сегмент

Лайфстайл-направление решает сразу несколько задач. Во-первых, привлечение клиентов тут обходится дешевле, чем в традиционные для Freedom банковские и брокерские каналы. Во-вторых, каждое взаимодействие с брендом усиливает доверие. А в-третьих, синергия между сервисами создаёт дополнительную ценность.

«Если человек купил продукты в Arbuz, потом — билеты на концерт, а потом — еще и авиабилет в сервисе с именем Freedom, он с большей вероятностью откроет счёт в нашем банке. У него уже есть позитивный опыт и доверие к бренду», — приводит пример глава холдинга с 16-летней историей.

«Когда мы покупали все эти компании, они были успешными стартапами. Теперь это мощные digital-платформы, которые работают по всей стране. Мы сделали их частью нашей экосистемы и усилили за счет технологий Freedom», — объясняет глава холдинга Тимур Турлов.

На сегодняшний день в экосистеме Freedom — в целом более 7 миллионов клиентов, включая 4 миллионов активных. Чем больше точек соприкосновения с брендом, тем выше конверсия в основные направления «Фридома»: банк, брокер, страхование. И тем сильнее становится сам бренд.

«Мы строим не просто бизнес или финансовый холдинг, а среду доверия и возможностей. Экосистема — это не о рекламных бюджетах, а о ежедневных точках контакта, где бренд подтверждает свою ценность, — убежден Тимур Турлов. — Каждый сервис дополняет другой. Это и есть экосистема будущего — мы строим будущее».

Таким образом, Freedom Travel стал не просто новым именем для привычного сервиса казахстанцев. Он стал частью стратегии, в которой каждая покупка — это шаг в сторону доверия и цифровой свободы.