Жительница Курска по указанию телефонных мошенников подожгла входную дверь в помещение МФЦ и только через несколько часов поняла, что звонившие были преступниками, а не сотрудниками ФСБ. Как сообщает УМВД по Курской области, в отношении 70-летней женщины возбуждено уголовное дело о теракте (п. а, ч. 2 ст. 205 УК).

Пенсионерка использовала для поджога легковоспламеняющуюся жидкость, свои действия она снимала на телефон. В ходе допроса она объяснила, что пошла на преступление по указанию якобы сотрудников правоохранительного ведомства, с которыми она общалась по телефону.

Женщине сказали, что в МФЦ якобы находились преступники, которые пытались оформить на нее кредит и украсть больше миллиона рублей. Пенсионерку также убедили самой обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тыс. рублей, но отправить эти деньги мошенникам она не успела.

«По телефону преступники уверяли, что после того, как женщина совершит поджог, на вертолете прилетит спецназ, высадится и задержит злоумышленников, заблокированных в МФЦ», — сказано в пресс-релизе.

Мошенники предупредили, что отказ от сотрудничества с якобы «сотрудником ФСБ» будет соучастием в преступлении. «Женщина, не проявив критического мышления, беспрекословно выполнила все указания», — добавили в УМВД.

«ФСБ мне звонила. <…> Вот, говорит, через это МФЦ, говорит, там преступники. <…> Я говорю, а что вы других — молодых — никого не нашли? Ну мы, говорит, где нам сейчас, срочно надо», — пересказала женщина содержание диалога.

Как отметили в УМВД, только после нескольких часов в отделе полиции пенсионерка осознала, что действовала по указанию мошенников и что ее действия создавали угрозу людям. Из потерпевшей она стала подозреваемой в совершении тяжкого преступления.

За преступление, совершенное по предварительному сговору с неустановленными лицами общеопасным способом, грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Это уже не первый подобный случай в России за последнее время: подрывы банкоматов, а также случаи поджогов и подрывов фейерверков в зданиях, среди которых МФЦ, были зафиксированы сразу в нескольких регионах. ТАСС передавал со ссылкой на правоохранительные органы, что за 10 дней в разных городах «по заданию телефонных мошенников с Украины» произошло более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники.