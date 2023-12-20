Оптовую партию латиноамериканского кокаина весом 673 кг и стоимостью свыше 2,5 млрд рублей изъяли сотрудники ФСБ в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В его сообщении говорится, что органы безопасности «зафиксировали попытки реализовать в Москве» крупную партию наркотиков и задержали членов наркогруппировки с поличным, обнаружив и изъяв у них кокаин.

По данным ЦОС ФСБ, в дальнейшем злоумышленники собирались контрабандой вывезти партию наркотиков в страны Европейского Союза для последующей продажи. «Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей», — уточнили представители спецслужбы.

В августе 2023 года Мосгорсуд вынес оправдательный приговор двум гражданам Литвы Эрнестасу Казлаускасу и Миндаугасу Корецасу, а также двум россиянам Георгию и Ивану Радомировым, задержанным в 2019 году за контрабанду 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Изначально обвиняемым грозило пожизненное лишение свободы.

Группу задержали в апреле 2019 года. По версии следствия, Григас, Казлаускас, Корецас и Радомировы в 2013 году создали преступное сообщество и занимались контрабандой наркотиков из Эквадора в Россию вплоть до задержания. По данным МВД, за это время было переправлено 472 кг наркотика в контейнерах с фруктами.

Уголовное дело поступило в суд в конце 2021 года, его рассматривали присяжные. Они сочли, что в части создания ОПГ отсутствовало событие преступления, а доказать причастность фигурантов к контрабанде кокаина обвинение не смогло.

Бывший следователь МВД Наталья Клишина, комментируя оправдательный вердикт присяжных в отношении фигурантов дела, пояснила RTVI, что подсудимые вправе запросить рассмотрение их дела судом присяжных, если обвинение предусматривает для них наказание в виде лишения свободы на срок более 20 лет.