Сотрудники ФСБ обнаружили в пригороде Мариуполя схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими военнослужащими, передает штаб обороны ДНР со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по республике.

В сообщении говорится, что сотрудники УФСБ изъяли:

29 осколочных боеприпасов ВОГ,

16 выстрелов к ручным гранатометам,

7 ручных гранат,

две мины,

360 патронов к стрелковому оружию.

«Боеприпасы и взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

Сотрудники службы проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к заготовке схрона.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Город в составе ДНР присоединился к России по итогам референдума осенью 2022 года. ФСБ уже сообщала о нахождении в городе схронов с оружием, оставленных украинскими военнослужащими.