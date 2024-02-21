Британская разведка работала на территории Херсонской области через компании, подконтрольные правительственной организации «Британский совет» (British Council), сообщает ФСБ. По данным ведомста, «для прикрытия» совет использовал официально заявленные цели — сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами.

Британские спецслужбы привлекали к работе в разведке украинских беженцев, которые проживают на территории Великобритании, утверждает ФСБ. По информации службы, они помогали получать «разведывательную информацию военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области».

В ФСБ пояснили, что под влияние «Британского совета» попал житель Новой Маячки Сергей Чебукин, который ранее «разделял ультранационалистические взгляды», однако «вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность и обратился в правоохранительные органы».

По словам Чебукина, в 2019 году в Facebook* он познакомился с жительницей Киева, которая после начала военной операции на Украине переехала в Великобританию. Там, как утверждает Чебукин, она начала сотрудничать с «Британским советом» — занималась информационными акциями в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Великобритании и Европы.

«В ходе общения со мной она постоянно интересовалась наличием военнослужащих, военной техники, нашими соседними поселками, отношением местных жителей к вступлению в состав Российской Федерации, количеством людей, получивших российские паспорта, и их отношением к референдуму», — рассказывает Чебукин.

Позднее, по его словам, собеседница предложила ему передавать координаты мест мест расположения российских военнослужащих и военной техники через чат-бот, однако Чебукин отказался.

Российские спецслужбы проверяют деятельность «Британского совета» в Херсонской области, а также лиц, сотрудничавших с организацией на конфиденциальной основе. За подобную деятельность виновным может грозить до восьми лет лишения свободы, отмечают в ФСБ.

«Британский совет» работал в России с 1992 года, однако в 2018-м прекратил деятельность в стране. Решение об этом было принято по инициативе российской стороны. В британской организации отмечали, что «разочарованы таким развитием событий».

«Мы считаем, что когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и образовательные возможности жизненно необходимы для поддержания непрерывного диалога между людьми и институтами», — говорилось на сайте «Британского совета».

*деятельность Meta по распространению Facebook в России признана экстремистской и запрещена