Осужденный в Москве за шпионаж гражданин США, экс-председатель совета директоров группы «Медполимерпром» Джин (Евгений) Спектор собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России», — рассказали в спецслужбе.

Мосгорсуд 24 декабря приговорил к 15 годам колонии Спектора по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). О фабуле дела американца не сообщалось.

Наказание экс-председателю совета директоров группы «Медполимерпром» было вынесено с учетом предыдущего приговора.

В сентябре 2022 года Останкинский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК) экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил это наказание без изменений.

По версии следствия, Спектор оплатил Алексеевой отдых в обмен на то, что она способствует невнесению нескольких препаратов для похудения в список запрещенных в России.

В августе 2023 года Спектора арестовали по делу о шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку в деле есть секретные материалы. Среди прочего, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей, назначенный Спектору предыдущим приговором.

Джин (Евгений) Спектор родился в 1972 году в Ленинграде, позже переехал в США и получил там гражданство. Как пишет РИА Новости, у него есть жена и двое детей. В Санкт-Петербурге он проживал на Невском проспекте без регистрации.

Спектор был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром», которое специализировалось на лекарствах от онкозаболеваний. Он изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.