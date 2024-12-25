Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении теракта в Московской области против руководителя оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны России. По версии ФСБ, теракт планировался «украинскими спецслужбами».

Как сказано в пресс-релизе ФСБ, задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, трое из них — несовершеннолетние.

Утверждается, что задержанные организовали наблюдение за местом стоянки личного автомобиля руководителя предприятия ОПК, изготовили самодельное взрывное устройство и заложили его под указанный автомобиль для осуществления подрыва.

«Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи», — заявили в ФСБ.

Как считают в спецслужбе, ранее задержанные — также «в интересах украинских спецслужб» — занимались незаконной установкой так называемых «сим-боксов», используемых для мошеннических звонков и массовых рассылок ложных террористических угроз. Помимо того, они «осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание».

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).

«В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — добавили в ФСБ.

По данным следствия, задержанные были готовы совершить преступление за вознаграждение в размере 1 млн рублей, неустановленные лица «подыскали» их через мессенджеры с ноября по декабрь 2024 года. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства под автомобиль.

«RT на русском» публикует видеокадры ФСБ, на которых запечатлен момент закладки бомбы. По данным канала, подозреваемые в подготовке теракта прямо во время обысков пытались избавиться от улик: один из фигурантов выбросил в окно «сим-бокс» — устройство для хранения и работы большого числа сим-карт.