Иностранные граждане в 2023 году ездили в Россию почти на 20% больше, чем год назад, сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным издания, туристический поток вырос в 3,5 раза, что может объясняться эффектом «низкой базы» после пандемии.

Как пишет издание, в январе-декабре 2023 года количество поездок иностранцев в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз, тогда как за 2022-й число въездов составило около 13 млн.

В прошлом году иностранцы приезжали в Россию в основном из стран ближнего зарубежья. Лидируют в рейтинге граждане Казахстана — число поездок из этой страны выросло на 26,7% — до 2,4 млн. Вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%), а также Монголии (+79%). Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем в 2022-м, — число поездок из этой страны составило 794,3 тыс. (130,4 тыс. год назад).

Визиты из Европы

Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе-декабре 2023 года увеличилось на 30,8% относительно 2022 года (558,1 тыс. поездок против 426,4 тыс. годом ранее). Выросло число поездок из соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, — а также из стран, с которыми нет общей границы, — Германии, Кипра, Италии и Испании.

Больше всего визитов среди европейцев совершили граждане Эстонии (115,8 тыс. поездок, +75,6% в сравнении с годом ранее) и Германии (101,6 тыс. поездок, +50,1%). Вырос поток из Польши (+57%), Латвии (+31%), Литвы (+25) и Италии (+24%).

Существенно снизилось количество поездок в Россию из таких европейских стран, как Ирландия (1,2 тыс. поездок, -51%), Хорватия (3,1 тыс., -34%), Дания (1,4 тыс., -30%), Венгрия (3,6 тыс., -24%) и Румыния (5,5 тыс., -16%).

Лидеры турпотока

С туристическими целями иностранцы в январе-декабре 2023 года посетили Россию 670,7 тыс. раз — этот показатель в 3,5 раза больше, чем годом ранее (200 тыс.).

Лидером по числу турпоездок граждан в Россию стал Китай — за год ФСБ зафиксировала 199,8 тыс. поездок граждан КНР в Россию с туристическими целями, что в 237 раз больше, чем в 2022 году (842).

Помимо Китая, в пятерку лидеров по числу турпоездок в Россию вошли Германия (рост по сравнению с предыдущим годом в 2,2 раза), Турция (двукратный рост), ОАЭ и Туркменистан (рост в 8 и 9,5 раза соответственно).

Данные АТОР

В Ассоциации туроператоров (АТОР) ранее сообщили, что, предварительно, по итогам 2023 года в Россию приехали около 580 тыс. иностранцев, указавших целью своего визита «туризм» (хотя многие из них в действительности приезжали с бизнес-целями, отмечали в АТОР).

По данным АТОР, в топ-10 ключевых стран, из которых в Россию приезжали иностранцы, указавшие целью визита «туризм», по итогам 9 месяцев 2023 года вошли: Китай, Германия, Турция, Иран, Туркменистан, ОАЭ, Казахстан, Индия, Латвия и Узбекистан.