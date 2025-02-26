На Ставрополье ФСБ пресекла серию терактов, которую готовил гражданин одной из стран Центральной Азии по указанию куратора с Украины. Мужчина задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ведомства, задержанный является «сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией».

Как утверждают в ФСБ, мужчина планировал нападения в регионе с использованием бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя.

«В этих целях [задержанный] провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ», — сообщили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).