ФСБ сообщила, что предотвратила незаконный вывоз за границу авиационно-технического имущества, включая новые комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17. В спецслужбе отметили, что запчасти планировалось отправить в том числе на Украину.

«По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 млн рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее 4 вертолетов», — говорится в сообщении.

По версии ведомства, в группировку, которая этим занималась, входили шесть выходцев из России, Украины и стран Ближнего Востока. Их координировала иностранка, находящаяся за пределами страны.

Члены группы, как уточняет спецслужба, по заказу иностранных организаций приобретали новые комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17 через подконтрольные коммерческие структуры. Они покупали их у изготовителей и эксплуатирующих компаний, после чего незаконно переправляли через границу.

Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники»).

В сентябре 2023 года ФСБ России сообщила о пресечении контрабанды комплектующих для ВСУ. По данным спецслужбы, группа из уроженцев Украины и стран Центральной Азии занималась поставками запчастей для военной авиации в Западную Европу.

Злоумышленники покупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов в России, чтобы затем незаконно экспортировать их для иностранных заказчиков, включая ВСУ, уточняли в ведомстве.

Сотрудники ФСБ изъяли более ста деталей для боевой авиационной техники, а также 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. По данным SHOT, среди конфискованных предметов есть компоненты вспомогательной силовой установки самолета, которая обеспечивает питание бортовых приборов и запускает основные двигатели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой). Лефортовский районный суд заключил обвиняемых под стражу, число фигурантов дела не называется.