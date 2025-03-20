Сотрудники ФСБ утром 20 марта провели обыски в IT-компании «Ланит», рассказали ТАСС в оперативных службах. Источник РБК утверждает, что силовики проверяют организацию в связи с разработкой комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы (КИС СОЮ), в которой «Ланит» принимал участие.

По данным собеседника РБК, ФСБ изъяла в «Ланите» документы, связанные с разработкой судебной системы.

«Ланит» — группа IT-компаний, лидер российской отрасли информационных технологий. На сайте организации указано, что она — «крупнейший на территории России и стран СНГ партнер ведущих мировых производителей высокотехнологичного оборудования, решений и услуг». Среди клиентов группы — Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж, «Почта России», группа ЛСР и др. 1 мая 2024 года Минфин США ввел санкции против группы «Ланит».

Незадолго до этого силовики провели обыски в московском офисе еще одного подрядчика КИС СОЮ — IT-компании «Крок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Позднее собеседник РБК уточнил, что ФСБ проверяет, законно ли потрачены государственные деньги, выделенные на разработку КИС СОЮ. Он предупредил, что могут быть проверены и другие организации, которые обеспечивают инфраструктуру для судебной системы.

«Крок» — одна из лидирующих IТ-компаний, занимающихся консалтингом и кастомизацией ПО в России. На сайте организации указано, что ее миссия — «помочь предприятиям работать эффективнее, за счет использования технологий». В 2022 году основатель и глава «Крока» Борис Бобровников продал контрольный пакет акций топ-менеджерам.

Другой источник РБК на рынке информационной безопасности назвал «штатной» проверку в «Кроке» и заверил, что компания работает в штатном режиме. В самой организации подтвердили, что бизнес-процессы «осуществляются без перебоев».

«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев. Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», — пояснили в «Кроке».

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы началось с ноября 2015 года, после чего в эксплуатацию были запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. В их число входят порталы для граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города, а также сервис для обмена материалами дел между судами и другими ведомствами (УФСИН, Федеральное казначейство, ФССП и другими).

Средства на создание КИС СОЮ были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы России, бенефициарами которого являются Конституционный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды и другие организации.