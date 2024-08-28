Федеральная служба безопасности сообщила о задержании шестерых жителей Ингушетии, которые, по данным ведомства, планировали напасть на силовиков и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

Задержания прошли в Назрани и селе Кантышево. ФСБ называет подозреваемых приверженцами запрещенной в России международной террористической организации.

По данным спецслужбы, они планировали «диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов».

По адресам их проживания и в тайнике обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации, сообщили в ФСБ.

Как утверждает ведомство, у них также нашли электронные носители информации с «наставлениями по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств». Задержанные дали признательные показания, говорится в сообщении.

На допросе, видео которого публикует РИА Новости, один из подозреваемых заявил, что слушал некие лекции в соцсетях и «хотел выйти на путь джихада». Он также рассказал, что получил указания напасть на церковь в Сунже от находящегося в Сирии дагестанца, с которым познакомился в соцсетях. По словам молодого человека, его собеседник обещал предоставить оружие для теракта.

Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном хранении взрывчатки (ч.1 ст. 222.1 УК), сообщили в ингушском управлении Следственного комитета. Фигуранты дел арестованы.