ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Карелии. Как утверждает спецслужба, гражданин Беларуси, завербованный украинскими спецслужбами, собирался взорвать административное здание в городе Олонец и был убит при задержании. Подробности инцидента и детали биографии застреленного белоруса — в материале RTVI.

Что произошло

По утверждению ФСБ, гражданин Беларуси 1974 года открыл огонь по сотрудникам спецслужб и «в ходе боестолкновения» был убит. Силовики и мирные граждане не пострадали, говорится в пресс-релизе.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ предоставил видео, на котором несколько вооруженных мужчин в форме с надписью «ФСБ» подходят к заброшенному кирпичному зданию, в которое, как следует из ролика, перед этим зашел мужчина. Далее демонстрируются кадры, на которых сотрудники спецслужб стоят у дверного проема. Один из них выкрикивает: «Выходи!» после чего слышны несколько выстрелов. Затем силовики проходят в помещение, находящееся за проемом. Следом показаны кадры, на которых видно тело мужчины, а также черная сумка и вещи рядом с ней.

Как утверждает ФСБ, на месте перестрелки были найдены:

готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 британского производства, американского электродетонатора М-6 и бытового таймера,

пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

Следственный отдел УФСБ по Карелии по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК).

Что известно об убитом белорусе

В своем пресс-релизе ФСБ указывает, что застреленный мужчина был членом «Полка имени Кастуся Калиновского» (воинское формирование в составе ВСУ, возникшее после начала военной операции на Украине, признано экстремистским в Беларуси), а также находился в межгосударственном розыске. Его имя и фамилия в сообщении не приводятся.

По данным ФСБ, белорус был завербован спецслужбами Украины и «осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона». Как утверждает спецслужба, гражданин Беларуси собирался взорвать административное здание в городе Олонец, для чего «изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройств». Мужчина при этом действовал «по указанию кураторов», утверждает ФСБ.

Телеграм-канал Baza пишет, что речь идет о 49-летнем Николае Алексееве, который с марта «вел переписку с неизвестными лицами на тему подрыва здания Администрации Олонецкого национального муниципального района».

«6 марта в 17:00 Алексеев приехал в район деревни Тукса, чтобы забрать взрывное устройство. На месте его ждали сотрудники ФСБ — при попытке задержания Алексеев оказал сопротивление и был убит», — говорится в публикации.

Как утверждает Baza, Алексеев — участник протестов в Беларуси, проходивших в 2020 году после выборов президента страны. Shot пишет, что его объявили в федеральный розыск в республике в сентябре 2022 года в рамках уголовного дела об оскорблении главы государства (ст. 368 УК Беларуси, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Один из сыновей Алексеева Владислав подтвердил белорусскому изданию «Наша Ніва», что его отец мертв. Он рассказал, что его мать — жена активиста — поехала в морг в Карелии, а сотрудники ФСБ якобы изъяли у нее телефон. Сын Алексеева сообщил, что отец работал в России на вахте, и выразил уверенность в том, что он «не мог кого-то застрелить».

«Он был глубоко верующим человеком, постоянно молился. Мы вместе с ним ходили в храм», — сказал сын убитого мужчины.

В «Полку имени Кастуся Калиновского» белорусскому изданию «Зеркало» заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть данные ФСБ: «Но признаем, что представители полка присутствуют на территории России и Беларуси».