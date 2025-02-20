ФСБ предотвратила теракт, который планировали украинские спецслужбы в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина РФ 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что «диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов».

«Действуя по указанию куратора, гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника», — отметили в спецслужбе.

Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, добавили в ФСБ.

Силовики и гражданское население не пострадали.

В в ЦОС добавили, что, планируя преступление агент вел наблюдение за маршрутами передвижения представителя региональной власти, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов беспилотников противника по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

На месте происшествия было изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. По адресу проживания подозреваемого найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта.

Следственный отдел УФСБ России по Саратовской области возбудил уголовное дело.