В Самарской области был предотвращен подрыв пункта приема гуманитарной помощи, который собирался осуществить предполагаемый пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» («РДК»), сообщил Центр общественных связей ФСБ. Сам подозреваемый погиб при задержании.

В сообщении говорится, что теракт планировал гражданин России 1994 года рождения, который с 2022 года «публично занимался дискредитацией» Вооруженных сил, а осенью 2023 года был завербован украинской спецслужбой через активиста «РДК» Александра Кудашева — россиянина 1982 года рождения.

Завербованный мужчина согласился участвовать в организации и проведении диверсий на территории России. Куратор указал ему координаты схрона, где было спрятано самодельное взрывное устройство (СВУ). Согласно заданию с Украины, его следовало привести в действие в здании пункта приема гуманитарной помощи волонтерской организации.

Когда сотрудники ФСБ задерживали подозреваемого в подготовке теракта, произошел «самоподрыв СВУ», в результате которого мужчина получил «ранения, несовместимые с жизнью», и умер. Среди сотрудников спецслужбы и гражданского населения при взрыве никто не пострадал.

Видео задержания опубликовано РИА Новости. Судя по нему, агенты ФСБ следовали за подозреваемым до схрона и там, когда он взял в руки бомбу, велели ему ее «отбросить». Поскольку все происходило в темное время суток, проследить за действиями мужчины невозможно. После нескольких криков «Отбрось!» раздается звук взрыва. На следующих кадрах, снятых уже днем, видно тело погибшего.

При обыске дома у завербованного россиянина была найдена лаборатория для изготовления взрывчатки с запасом соответствующих компонентов и уже собранное СВУ. В смартфоне погибшего сотрудники ФСБ нашли переписку с куратором и другие материалы, подтверждающие сотрудничество предполагаемого террориста с украинскими спецслужбами.

По факту случившегося следственный отдел Управления ФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России). «Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.