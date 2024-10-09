В Смоленской области предотвращена попытка теракта в здании местного управления МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами. Он пострадал при задержании, двое полицейских контужены. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

Подозреваемого и двух полицейских госпитализировали, угрозы их жизням нет, сообщили РБК в ГУ МВД по Смоленской области.

«Мужчина зашел в административное здание управления и предпринял попытку подрыва самодельного взрывного устройства. В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину», — заявили в ведомстве.

Днем 9 октября около здания МВД в Смоленске на улице Дзержинского заметили накрытый тентом припаркованный автомобиль, пишет Mash. По данным канала, в салоне нашли «нечто подозрительное и взорвали это прямо на капоте».