В Татарстане пресечена деятельность женской ячейки запрещенной международной террористической организации, которая занималась вербовкой российских граждан, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В сообщении уточняется, что участницы законспирированной ячейки организовывали собрания, на которых «распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», и таким образом вербовали себе сторонников.

РИА Новости опубликовало фрагмент оперативной съемки задержания подозреваемых на территории частного домовладения:

В ходе обысков у предполагаемых террористок были обнаружены и изъяты многочисленные экземпляры запрещенной в России экстремистской литературы, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались в ходе «ведения террористической деятельности».

«Следственным подразделением УФСБ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — сообщили в ЦОС. Сколько человек было задержано, спецслужба не уточнила.

СМИ Татарстана сообщают, что 18 сентября в Вахитовский районный суд Казани для избрания меры пресечения были доставлены женщины, подозреваемые в причастности к деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Издание «Татар-информ» напоминает, что в случае признания вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Газета «Вечерняя Казань» назвала имя одной из доставленных в суд женщин — это Лейсан Садыкова, задержанная утром 17 сентября. Следователь запросил для нее меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 16 ноября. Сама она просила отпустить ее под подписку о невыезде, чтобы ухаживать за отцом и присматривать за детьми. «Я не собираюсь никуда уезжать, я ни в чем не виновата», — заявила задержанная. Однако судья встал на сторону следствия и отправил женщину под арест.

* Международная террористическая организация, запрещенная на территории России