ФСБ сообщила о задержании и арестах членов преступной группы, в которую входили чиновники Минэкономразвития и бизнесмены Ставропольского края, подозреваемые в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, задержанные незаконно прекратили до срока действие лицензии компании по добыче воды в городе Минеральные Воды. Предприятие добывало воду на одном из месторождений Ставропольского края. По версии ФСБ, целью подозреваемых был рейдерский захват производственных мощностей «для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц».

Задержанные также подозреваются в хищении природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний Ставрополья, добавили в ФСБ.

В Московской области и Ставропольском крае прошло 17 обысков по делу, во время которых были изъяты деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. В ФСБ не уточнили число фигурантов дела и другие подробности.

По данным МВД, задержанные «неоднократно требовали», чтобы им передали 50% акций предприятия по добыче минеральной воды стоимостью 70 млн рублей, и угрожали насилием директору компании. «При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), краже (ч. 4 ст. 158) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163).

21 марта РБК сообщил со ссылкой на источник о задержании директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского по подозрению в хищении бюджетных средств. Подробности дела не приводились. Храновский возглавлял департамент с 2021 года.