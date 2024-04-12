ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность организованной преступной группы, состоявшей из бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ», ее филиала — «Дагэнерго», а также подрядных организаций. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Как утверждает ФСБ, группа похитила 2,8 млрд руб., выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Проведены обыски по местам жительства и работы членов ОПГ в московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, отмечает ФСБ.

Суд в Дагестане арестовал по делу девять человек. Они помещены в СИЗО Пятигорска.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 12 апреля, что группа действовала в течение нескольких лет. По ее словам, обвиняемые допустили нарушения при организации работы по созданию в Дагестане комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных. Абонентам «Дагэнерго» должны были установить счетчики с дистанционной передачей сведений, но система так и не заработала.

В начале апреля пресс-служба Сoветского районного суда Махачкалы сообщила, что по делу о мошенничестве и хищении 2,8 млрд рублей арестован руководитель «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. По информации следствия, Мухумаев, занимая различные должности, совместно с другими лицами похитил бюджетные деньги.

В пресс-службе суда добавили, что помимо Мухумаева по делу о мошенничестве арестовали еще семь человек.