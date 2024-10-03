Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Калининградской области и аресте сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по делу о шпионаже.

По версии спецслужбы, ГУР поставило своим сотрудникам задачу по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка границы «для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений» на территории России.

Сотрудники украинской разведки привлекли своего агента из числа граждан Украины «для получения интересующих данных путем опроса жителей литовского приграничья» и проведения разведки с использованием технических средств, говорится в пресс-релизе ФСБ.

Спецслужба распространила видео, на котором один из задержанных признается, что делал фото и видео средств охраны российской границы с литовской стороны.

Собрав необходимые материалы, сотрудники ГУР попытались незаконно проникнуть в Россию с территории Литвы, но были задержаны, сообщили в российском ведомстве. По данным ФСБ, «сопутствующей» целью операции было похищение и незаконный вывоз из России несовершеннолетнего ребенка одного из сотрудников ГУР. Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК).