Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила об изъятии более одной тонны латиноамериканского кокаина и аресте участников группы, которые пытались перевезти наркотик транзитом в страны Евросоюза через Россию.

В октябре органы безопасности выявили на российско-латвийском участке границы грузовик с пустым «высокотехнологичным тайником», который следовал в Россию. За автомобилем было организовано постоянное наблюдение. Выяснилось, что его используют для перевозки наркотиков.

Сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области двух граждан «одной из Балканских стран», которые загрузили в тайник грузовика 984 килограммовых брикета с кокаином и, по данным спецслужбы, собирались вывезти наркотики в одну из стран ЕС.

По данным ФСБ, за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 кг кокаина в России, для чего устроили тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области и сообщили его координаты российским наркоторговцам. При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России.

«Общая масса изъятого кокаина составила более одной тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 млрд рублей», — сообщили в ФСБ.

В отношении пятерых человек возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК), они арестованы.