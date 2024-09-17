ФСБ сообщила об операции по задержанию россиянина, который, по версии спецслужбы, был агентом Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины. Мужчина планировал взорвать автомобиль одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области, при задержании он был «нейтрализован ответным огнем»

ФСБ утверждает, что он был также членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации и по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство. Мужчину пытались задержать при закладке взрывчатки в тайник, он оказал вооруженное сопротивление, заявили в ведомстве.

На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности и средства связи с перепиской, «подтверждающей подготовку теракта».

По адресам проживания и в гараже подозреваемого также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Его сообщники устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).