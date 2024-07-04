Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обратились к российским операторам связи с требованием закрыть для клиентов возможность пользоваться VoIP-аккаунтами и с иностранных, и с российских IP-адресов. Об этом рассказал генеральный директор оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игорь Бобов в письме клиентам, сообщает РБК.

Как пояснил член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов, эта мера может коснуться пользователей такого иностранного сервиса видеоконференцсвязи, как Zoom, где пользователь может пригласить другого абонента присоединиться к разговору, набрав его телефонный номер.

Помимо этого, подобный шаг может затронуть людей, которые работают или отдыхают за границей, так как они потеряют возможность звонить на телефонную сеть общего пользования из-за границы.

По словам генерального директора Piter-IX Николая Метлюка, среди клиентов операторов связи вырос спрос на виртуальные номера, которые позволяют совершать звонки не в том регионе, на который указывает их префикс (первые цифры при наборе номера). Он также отметил увеличившийся интерес к виртуальным АТС для звонков между компанией и клиентами, аренда которых за рубежом стоит ниже.

«При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить. Если операторы начнут выполнять инструкцию из письма, это должно помочь в борьбе с мошенниками», — пояснил он.

Метлюк подтвердил, что слышал о письме ФСБ. Однако, по имеющимся у него данным, его получили не все российские операторы связи.

«Видимо, рассылка пошла в первую очередь крупным игрокам или тем операторам, которые фигурируют в уголовных делах», — предположил он.

Другой собеседник издания на рынке IT также сообщил, что пока письмо получили только крупные операторы.

Спецслужбы могли обратить внимание на провайдеров хостинга, поскольку их услуги дают возможность обойти запрет на использование VoIP из-за рубежа, полагает Салов. Для этого необходимо приобрести у хостера виртуальный сервер, с которого можно зайти в интерфейс через VPN.