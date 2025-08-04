В Кабардино-Балкарии трое участников запрещенной в России террористической организации были убиты в ходе перестрелки, сообщает ФСБ. По данным спецслужбы, все трое были россиянами, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказали в ФСБ, перестрелка произошла в селе Исламей Баксанского района, где у участников международной террористической организации было конспиративное жилье.

В спецслужбе уточнили, что все трое россиян готовили «совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур», а при задержании «оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем». Потерь среди правоохранителей нет.

«На месте боестолкновения обнаружены два автомата Калашникова, пистолет ПМ и большое количество боеприпасов к ним, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений», — сообщили в ФСБ.

В Следственном комитете России рассказали, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

В ведомстве уточнили, что перестрелка произошла в ночь на 1 августа, когда сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии прибыли в село Исламей, чтобы задержать участников запрещенной в России международной террористической организации.

«На окраине селения Исламей Баксанского района КБР в автомашине были обнаружены трое вооруженных мужчин. На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников силовых ведомств нет», — рассказали в СКР.

На месте происшествия следователи и криминалисты нашли и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.

1 августа телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил со ссылкой на источник, что в Баксанском районе Кабардино-Балкарии «ликвидированы три боевика, готовивших нападение на сотрудников полиции»: «При себе у преступников было обнаружено два автомата, пистолет и 6 гранат».