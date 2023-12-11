Федеральная служба безопасности в 2023 году раскрыла в Крыму крупную агентурную сеть, члены которой готовили теракты против представителей власти, российских военных, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов», — заявили в спецслужбе.

По версии ведомства, покушения готовились на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко, блогера Александра Талипова и бывшего депутата Верховной Рады, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева.

Сообщения о покушении на Олега Царева появились утром 27 октября. В его телеграм-канале от имени администратора говорилось, что в Царева дважды стреляли на территории санатория в Ялте, где он живет. 31 октября ФСБ сообщила о задержании «координатора» покушения ― жителя Ялты, который, по данным службы, организовал слежку за Царевым по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Царев в начале ноября заявил, что «не имеет права рассказывать подробности» покушения, но добавил, что виновникам «рано или поздно придется ответить

ФСБ отчиталась о предотвращении 14 диверсионно-террористических актов: подрывов шести участков железнодорожных путей, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автомобилей.

Из 15 схронов, «подготовленных украинскими спецслужбами», изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатки, добавили в ФСБ. По обвинению в подготовке диверсий осуждены 10 человек.

Ведомство также сообщило о задержании 18 «агентов и пособников украинских спецслужб». Их обвиняют в причастности к диверсиям на железной дороге в Симферопольском и Кировском районах Крыма и Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также к подрывам автомобилей представителя администрации Запорожской области и российских военных, принимающих участие в боевых действиях.

Также выявлены «кураторы агентов из Главного управления разведки министерства обороны Украины и СБУ», добавили в спецслужбе. Возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, фигурантам грозит до 25 лет лишения свободы.