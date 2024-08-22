В Крыму задержали троих агентов украинских спецслужб, которые планировали новые диверсии на территории полуострова, сообщила 22 августа пресс-служба ФСБ России. Подозреваемые — гражданин Молдовы и двое россиян.
Гражданина Молдовы 1992 года рождения задержали в Керчи. Ранее на Украине его судили за кражу. В апреле 2024 года он начал сотрудничать с украинской разведкой, утверждает ФСБ.
Подозреваемый собирал и передавал через интернет представителю спецслужб Украины фото и видео, касающиеся мест дислокации российской военной техники и позиций ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также «результатов ракетных ударов» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По предоставленным задержанным координатам обнаружен тайник с СВУ [самодельными взрывными устройствами] фугасного действия, массой 400 грамм, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой г. Керчь», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Задержанный житель Севастополя 1965 года рождения ранее прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучение по «выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи на Украине», утверждает ФСБ. Спецслужба установила, что он изготовил СВУ, которое было использовано в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. В автомобиле мужчины обнаружили аналогичное взрывное устройство.
Как сообщает ФСБ, третий подозреваемый — житель Севастополя 1973 года рождения — предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории Крыма, а также адреса проживания высокопоставленных военнослужащих российской армии и данные об используемых ими транспортных средствах.
Во время допроса все трое задержанных признали свою вину. На представленных ФСБ кадрах они говорят, что с ними связался некий Александр, который представился сотрудником спецслужб Украины. Он, по словам задержанных, давал различные поручения, в том числе по изготовлению СВУ, подрывам и передаче информации о нахождении российских военных.
Один из подозреваемых рассказал, что он якобы через Польшу въехал на Украину, где обучался «подрывному делу» и изготовлению самодельных взрывных устройств.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал задержанных «очередными украинскими агентами», которые готовили «теракты на важных объектах».
«Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.