В Крыму задержали троих агентов украинских спецслужб, которые планировали новые диверсии на территории полуострова, сообщила 22 августа пресс-служба ФСБ России. Подозреваемые — гражданин Молдовы и двое россиян.

Гражданина Молдовы 1992 года рождения задержали в Керчи. Ранее на Украине его судили за кражу. В апреле 2024 года он начал сотрудничать с украинской разведкой, утверждает ФСБ.

Подозреваемый собирал и передавал через интернет представителю спецслужб Украины фото и видео, касающиеся мест дислокации российской военной техники и позиций ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также «результатов ракетных ударов» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предоставленным задержанным координатам обнаружен тайник с СВУ [самодельными взрывными устройствами] фугасного действия, массой 400 грамм, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой г. Керчь», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Задержанный житель Севастополя 1965 года рождения ранее прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучение по «выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи на Украине», утверждает ФСБ. Спецслужба установила, что он изготовил СВУ, которое было использовано в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. В автомобиле мужчины обнаружили аналогичное взрывное устройство.

Как сообщает ФСБ, третий подозреваемый — житель Севастополя 1973 года рождения — предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории Крыма, а также адреса проживания высокопоставленных военнослужащих российской армии и данные об используемых ими транспортных средствах.

Во время допроса все трое задержанных признали свою вину. На представленных ФСБ кадрах они говорят, что с ними связался некий Александр, который представился сотрудником спецслужб Украины. Он, по словам задержанных, давал различные поручения, в том числе по изготовлению СВУ, подрывам и передаче информации о нахождении российских военных.

Один из подозреваемых рассказал, что он якобы через Польшу въехал на Украину, где обучался «подрывному делу» и изготовлению самодельных взрывных устройств.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал задержанных «очередными украинскими агентами», которые готовили «теракты на важных объектах».