Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в Псковской области автомобиля с партией икон и церковной утвари из Украины, в которой была спрятана взрывчатка.

Опасный груз обнаружили при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» на латвийско-российской границе в Псковской области. Груз следовал из Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, сообщили в ФСБ.

В иконах и церковной утвари было спрятано 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

По данным ФСБ, взрывчатка была изготовлена за рубежом. Перевозчика задержали. На видео допроса он рассказал, что погрузка партии икон происходила в Румынии, а местом назначения была Москва. По словам мужчины, при пересечении границ стран Евросоюза у него проверяли таможенные документы и осматривали груз, но беспрепятственно пропускали дальше.

В иконах был спрятан гексоген, массы которого достаточно «для подрыва пятиэтажного жилого дома», заявил на видео начальник отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский.

По его словам, в иконах также были обнаружены взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, «применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий».

Кроме того, в иконах нашли комплекты для сборки самодельных взрывных устройств, состоящие из элемента питания, радиоплаты со слотом для сим-карты и электродетонатора, рассказал Белоцерковский. По его словам, сборка такого СВУ «занимает считаные минуты».

Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК). Организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранцы, будут объявлены в розыск, заявили в ФСБ.