В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали россиянина за серию диверсий, совершенных по заданиям Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Московской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ЦОС.

Как отметили в спецслужбе, задержанный, действуя по указанию куратора, поджег находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышки сотовой связи, а также склад коммерческого предприятия, который производил продукцию для Минобороны России.

По данным ЦОС, за выполнение заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив обязательств.

Задержанный в 2023 году через интернет инициативно установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств, пояснили в ФСБ.

Он раскаивается в содеянном и дает признательные показания в рамках возбужденного УФСБ России по Москве и Московской области уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), добавили в ЦОС.