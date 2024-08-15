На объекте МВД в Тобольске Тюменской области предотвратили теракт, который пытались совершить сторонники идеологии массовых убийств, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержаны два человека.

«В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел Тобольска Тюменской области», — говорится в сообщении спецслужбы (цитата по ТАСС).

По версии следствия, злоумышленники вступили в сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Для подрыва административного здания в Тобольске они изготовили самодельные зажигательные устройства (СЗУ) по типу «коктейля Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). «Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщает тюменское управление Следственного комитета (СК).

Взрывотехники уничтожили зажигательные и взрывное устройства, обнаруженные в тайнике у подозреваемых. Самодельная бомба попала на кадры задержания злоумышленников, опубликованные ФСБ.



При осмотре места жительства задержанных следователи нашли комплектующие компоненты для СВУ, инструкции по изготовлению СВУ и СЗУ, а также видео их испытаний. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч.1 ст. 30, пп. «а» ч. 2 ст. 205 УК).