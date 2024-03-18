ФСБ возбудила дело о терроризме в отношении экс-кандидата на пост главы Удмуртии, политтехнолога Сергея Антонова, который участвовал в деятельности «Съезда народных депутатов»* экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева**. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, дело по статье об «участии в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК) возбудил в отношении Антонова следственный отдел УФСБ России по Удмуртской Республике. Указанная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как считают в ФСБ, Антонов находится на территории Польши, где вступил в «Съезд народных депутатов»* Пономарева**. Цель этого сообщества состоит в «осуществлении террористической деятельности», «насильственном захвате и удержании власти в нарушение Конституции России», а также «насильственном изменении конституционного строя», заявили в правоохранительных органах.

По информации агентства, сам Антонов возглавляет организацию «Комитет 2024″*, которую осенью 2023 года признали в России нежелательной.

Летом 2022 года политтехнолог участвовал в выборах на пост главы Удмуртии от «Партии возрождения России», но снял свою кандидатуру. Позже он уехал из России.

В конце февраля суд в Ижевске привлек 45-летнего Антонова к ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Материалы дела об административном правонарушении были рассмотрены в отсутствие Антонова, ему назначили штраф 10 тыс. рублей.

* признаны в России нежелательными организациями

** внесен в реестр иноагентов