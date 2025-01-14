Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали мужчину за перевод денег на счет террористов в Сирии. Об этом сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии Забайкальского края.

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина 1991 года рождения, пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии», — говорится в тексте официального сообщения.

По данным ведомства, денежные средства предназначались для покупки боевиками вооружения, транспорта и амуниции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

Антитеррористическая комиссия также опубликовала видеозапись задержания, на которой видно, как один из сотрудников ФСБ подходит к мужчине со спины и перекидывает его через бедро, после чего к нему подбегает еще один человек, чтобы помочь надеть наручники на задержанного.

За несколько дней до этого сообщалось о задержании 39-летнего жителя Амурской области, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию украинской террористической структуры.

В начале декабря ТАСС сообщило о задержании сотрудниками ФСБ жителя Забайкальского края 1977 года рождения, работающего на спецслужбы Украины, который входил в состав террористической организации.

«Установлено, что подозреваемый через интернет проводил психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия Вооруженных сил России и органов власти в связи с проведением специальной военной операции, а также призывов к насильственному изменению основ конституционного строя», — заявили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).