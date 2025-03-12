Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего главу Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО) генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Информацию также подтвердил источник «Коммерсанта».

Официальных сообщений о задержании Бережного пока не поступало.

По данным Baza, 49-летнего генерал-майора Александра Бережного задержали по подозрению в том, что в 2023 году он приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены.

«Также Бережного подозревают в том, что он поставил на учет по подложным документам служебный катер «Нептун 550» и пользовался им в личных целях», — отмечает телеграм-канал.

Полковник полиции в отставке, член Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов в своем телеграм-канале уточняет, что Бережного подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ч.3 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК).

Пост начальника Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной занимал с 2017 года. В отставку он ушел осенью 2024 года. Указами президента России Бережной награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью «За отвагу».

В июле 2024 года ФСБ задержала в Нижнем Новгороде начальника тыла приволжского управления транспортной полиции по подозрению в превышении должностных полномочий, писал «Коммерсант». По версии силовиков, в 2022 году подозреваемый подписал документы об исполнении госконтрактов, зная, что смета работ изначально была завышена. Никаких мер к изменению условий госконтракта офицер полиции не предпринял. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.