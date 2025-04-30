Пятеро человек, включая трех руководителей разных фирм, были задержаны в Ингушетии сотрудниками ФСБ по подозрению в краже песка и гравия на 24 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержанные занимались поставкой инертных материалов, предназначенных для рекультивации мусорного полигона в Малгобеке в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В их отношении возбуждены уголовные дела о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171) и особо крупной краже в составе организованной группы (п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158).

У фигурантов были проведены обыски дома и на работе. Следователи изъяли документы, связанные с уголовными делами, компьютерную технику и три автомобиля. Малгобекский районный суд избрал для всех задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Установлено, что граждане совершили хищение свыше 190 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси (ПГС), общая стоимость похищенных общераспространенных полезных ископаемых превышает 24 миллиона рублей, что согласно законодательству РФ считается ущербом в особо крупном размере», — заявили в УФСБ.

По предварительной оценке, стоимость рекультивационных работ, направленных на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, пострадавшей от деятельности злоумышленников, превышает 270 млн рублей.

Мусорный полигон в Малгобеке, который по сути дела представляет собой городскую свалку, долгое время незаконно заполнялся отходами IV-V класса опасности. В 2019 году его внесли в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Неоднократно там возникали возгорания, сопровождавшиеся сильным задымлением, после чего местные жители жаловались на загрязнение воздуха. Несколько лет назад в рамках регионального проекта «Чистая страна» на 2021-2022 годы там стартовали «масштабные мероприятия» по рекультивации, сообщает Минприроды Ингушетии.

«Свалка в Малгобеке является самой крупной на территории Ингушетии, находящаяся в непосредственной близости к городу и населенному пункту, поэтому рекультивация участка играет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района», — поясняли в ведомстве.

В январе издание «Версия» писало о задержании красноярского бизнесмена, учредителя строительной компании «ПК ДСУ» Романа Скрипальщикова по обвинению в незаконной добыче более трех миллионов кубометров песка. По предварительной оценке, нанесенный действиями предпринимателя ущерб оценили в 2 млрд рублей. По версии следствия, Скрипальщиков незаконно добывал песок с двух карьеров в Березовском районе с октября по ноябрь 2024 года.