Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия, подозреваемого в шпионаже для спецслужб Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчина признал вину.

Как сказано в пресс-релизе, россиянин 1980 года рождения подозревается в «передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам».

Являясь сотрудником режимного предприятия, мужчина «установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины». Он за денежное вознаграждение «передавал информацию о подразделениях ВС России, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации, в том числе, в зоне проведения СВО».

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении подозреваемого дело о госизмене (ст. 275 УК, предусматривает до 20 лет либо пожизненное лишение свободы). Задержанный вину признал и «активно сотрудничает со следствием», добавили в ЦОС ФСБ.

«Примерно полгода назад на меня вышел Алексей из Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», — сказал задержанный на видеокадрах, которые приводит ТАСС.

По его словам, были «переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса».

Ранее в декабре 11 лет лишения свободы получил за шпионаж 37-летний гражданин Украины. Херсонский областной суд установил, что мужчина добровольно собирал на территории Херсонской области данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава российских ВС.