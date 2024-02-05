ФСБ России задержала трех человек, которые планировали теракт в Крыму. Среди них — супружеская пара. По информации ведомства, задержанные по заданию украинских спецслужб готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из руководителей Республики Крым», — говорится на сайте силового ведомства.

Задержанные дали признательные показания, уточнили в ФСБ.

Все трое задержанных — Боднарь В.А., Шевченко О.В. и Ананьев В.В. — граждане России. У них изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой немецкой мины DM22, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины, снайперскую винтовку осколочно-фугасного действия зарубежного производства, электродетонатора и радиореле, рассказали в спецслужбе. Помимо прочего силовики обнаружили и дистанционный взрыватель, предполагающий подключение по звонку с мобильного телефона.

ФСБ также опубликовала видео с задержанием и допросом подозреваемых. Один из них — Владимир Боднарь, с позывным «Механик», который, по информации РЕН ТВ, родом из Запорожья. Он признался, что по указанию сотрудников СБУ привез взрывное устройство зарубежного производства сначала в Мелитополь, а после доставил в Крым.

Супруга мужчины, участвовавшая в подготовке преступления, рассказала, что взрывчатка хранилась в одном из гаражей Симферополя еще с мая 2023 года. Позже «кураторы» дали им задание — «совершить теракт на кортеж из двух машин». Супруги готовились к совершению теракта с 26 января по 1 февраля, однако, ФСБ удалось раскрыть планы покушения. Сейчас сотрудники спецслужбы продолжают устанавливать обстоятельства покушения.

Телеграм-канал «Mash на волне» без ссылок на источники сообщает, что целью теракта якобы был кортеж главы Крыма Сергея Аксенова.