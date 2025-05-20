Два крупных канала поставок кокаина из Латинской Америки в Евросоюз транзитом через Россию выявлены и ликвидированы российскими правоохранителями, заявили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В его сообщении говорится, что в марте 2025 года сотрудники ФСБ «задокументировали» причастность украинского гражданина и его подельника, получившего российское гражданство в 2022 году, к «незаконному обороту наркотиков». Этого удалось достичь благодаря принимаемым мерам контроля за прибывающими в Россию иностранцами.

В результате оба курьера были задержаны с поличным, у них изъяли партию запрещенных наркотических веществ общим весом около 1,1 тонны. ФСБ опубликовала видеозапись задержания, из которой следует, что иностранцы перевозили кокаин.

Первая партия наркотиков была обнаружена в небольшом грузовике, а вторая, где наркотики замаскировали под продукцию марки Dior, — в бытовке.

«В апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг», — рассказали в ФСБ.

Фактические владельцы изъятых наркотиков планировали продать часть этого груза в России, добавили в спецслужбе. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Им вменяют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере.

Оба фигуранта по решению суда, удовлетворившего ходатайство следствия, были помещены под стражу. В случае признания виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.