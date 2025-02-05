ФСБ задержала в Крыму террористов из «законспирированной ячейки»

Сотрудники ФСБ в Республике Крым пресекли деятельность «законспирированной ячейки» международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе говорится, что «функционеры террористической структуры» распространяли среди крымских мусульман на территории полуострова идеологию международной террористической организации, «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», и проводили подпольные собрания, на коорых вербовали новых сторонников в свою ячейку.

В ФСБ уточнили, что в состав ячейки входили пять россиян, дома у которых было найдено и изъято значительное количество пропагандистских материалов, запрещенных к распространению на территории России. Кроме того, у задержанных изъяли средства связи и электронные носители информации, которые они использовали в своей деятельности.

Следственное управление крымского УФСБ возбудило уголовные дела, по каким статьям — не указано. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, задержаны Эмир Куртнезиров, Абибулла Сметляев, Рустем Мустафаев, Мырзаали Тажибаев и Бахтияр Аблаев из Джанкойского района Крыма.

О задержании отца одного из фигурантов, имама Ремзи Куртнезирова, сообщалось в марте 2024 года, тогда мужчина был помещен под домашний арест. Помимо него были задержаны еще девять человек — Азиз Азизов, Мемет Люманов, Мустафа Абдурахманов, Рустем Османов, Ремзи Куртнезиров, Нариман Аметов, Энвер Халилаев, Арсен Кашка, Али Мамутов и Вахид Мустафаев.

Как заявили в ФСБ, все они являлись членами законспирированной ячейки международной террористической организации и под конспиративным прикрытием проводили встречи, на которых распространяли террористическую идеологию и занимались вербовкой местных мусульман в свои ряды.

Помимо пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей, при обысках у них по месту проживания были найдены крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте. Задержанным предъявили обвинения в организации деятельности террористической организации и участии в ней.